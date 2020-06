Sanktionen noch keine Gefahr

Die politischen Umwälzungen in der Ukraine lassen heimische Betriebe nicht unberührt. Mehr als 30 oberösterreichische Unternehmen, darunter die Greiner Holding, Engel, voestalpine, Backaldrin, Fischer Ski oder Fronius sind mit eigenen Standorten vertreten. "Wir haben eine Niederlassung unweit des Maidanplatz in Kiew. Als sich die Lage zugespitzt hat, haben wir unsere Leute sofort nach Hause geschickt", sagt Gerd Liebig, Sprecher des Spritzgussmaschinenherstellers Engel mit Sitz in Schwertberg. Mittlerweile könnten die Mitarbeiter aber schon wieder arbeiten. Der Schaum- und Kunststoffkonzern Greiner Holding AG aus Kremsmünster hat in der Ukraine zwei Tochterunternehmen. "Im Schaumstoffbereich bewegen wir uns aufgrund der politischen Lage auf etwas reduziertem Niveau. Im Verpackungsbereich gibt es keine Auswirkungen", erklärt Kommunikationschef Wilfried Stock.