Krebsbehandlung: Ruf nach Bedarfserhebung

"Wir erfüllen mit sechs Strahlentherapiegeräten den Bedarf gemäß dem ÖSG", sagt der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter). "Der ÖSG gilt bis 2015 und wir erfüllen ihn zu 100 Prozent." Drei der Großgeräte stehen inund zwei in Krems, wo im Herbst das dritte in Betrieb gehen soll. 2013 wurden insgesamt 2200 Patienten in NÖ behandelt. Mit dem Krebstherapie-Zentrum MedAustron, das Ende 2015 seine Arbeit aufnehmen soll, werde die Versorgung über das Geforderte hinaus weiter ausgebaut.

Dennoch habe eine Untersuchung in der Ostregion ergeben, "dass es bei der strahlentherapeutischen Versorgung zum Teil zu relativ langen durschnittlichen Wartezeiten kommt". In Wiener Häusern sei die Wartezeit höher als in Niederösterreich. "Die Bedarfsangaben des ÖSG decken sich einfach nicht mit der Realität. Das ist für uns unbefriedigend", sagt Sobotka. "Um die bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen zu können, brauchen wir gesicherte Daten. Und das haben wir nicht."

Daher würden die Vertreter der Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland, sowie deren Patientenanwälte in der Bundesgesundheitskommission - sie tagt am 30. Juni - den Antrag auf eine österreichweite Bedarfsstudie zur Strahlentherapie stellen.