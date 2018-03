Kein Fahrer, doch die Skepsis fährt mit

Sie sind unter uns, denn im Großraum Graz hat die Zukunft bereits begonnen. Auf 20 Kilometern werden dort auf der A2 fahrerlose Autos getestet. Die Asfinag hat die Straße zum Labor gemacht. HD-Kameras, Radaranlagen und Sensoren beobachten das Verhalten selbstfahrender Autos. „2030 werden autonome Pkws und Lkws zum Straßenbild gehören. Gleichzeitig werden dann aber noch viele Fahrzeuge von Menschen gelenkt. Wir untersuchen diesen Mischverkehr. Es ist wichtig zu wissen, wie selbstfahrende Autos und Lenker in bestimmten Situationen reagieren“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Bernd Datler.

Dass dieser Mischverkehr tödliche Folgen haben kann, zeigte der dramatische Fall im US-Bundesstaat Arizona Anfang der Woche. In Tempe wurde eine Frau, die ihre Rad geschoben hat, von einem autonomen Pkw erfasst und starb an den Verletzungen. Ob der Unfall mit einem Mensch am Steuer verhindert werden hätte können, wird seither heiß diskutiert. Mehrere Bundesstaaten der USA haben autonome Fahrzeuge bereits freigegeben. In Österreich ist die A2 die einzige Teststrecke.