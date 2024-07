Zwei Menschen binnen zweier Tage bei Alpinunfällen in Kärnten verstorben

Ein 68-jähriger Steirer ist am Montag in den Kärntner Bergen tödlich verunglückt. Der Murtaler wurde abends unterhalb des Gipfels der Velika Baba in den Steiner Alpen in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) in steilem Gelände leblos aufgefunden.

Einen weiteren tödlichen Alpinunfall einer 52-Jährigen gab es am Dienstag in Flattach (Bezirk Spittal) auf dem Schareck in den Hohen Tauern, so der ORF Kärnten am Nachmittag unter Berufung auf die Polizei. Ihre Herkunft blieb offen.

Rund um den Unfall des Mannes am Montag hatte dessen Frau Abgängigkeitsanzeige erstattet, da der Obersteirer nicht in die Unterkunft zurückgekehrt war, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sowohl ein Polizei- als auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Erhebungen im Unfallbereich zeigten, dass der Mann beim Abstieg auf einem schmalen und ungesicherten Steig gestolpert und rund 100 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein dürfte. Dabei hat sich der Steirer laut Polizei die tödlichen Verletzungen zugezogen. Zum Ziel hatte das Unfallopfer den Seeländer Sattel und Velika Baba im äußersten Süden Österreichs.

Frau stürzte 50 Meter ab Der zweite tödliche Bergunfall binnen zweier Tage traf laut ORF eine 52 Jahre alte Frau. Sie stieg laut dem Bericht unter Berufung auf die Polizei am Dienstag mit ihrem Ehemann auf das Schareck. Beim Abstieg vom Gipfel stolperte sie auf einem schmalen Felsgrat und stürzte über 50 Meter über felsiges Gelände auf ein Schneebrett. Der Ehemann stieg noch zur Verunglückten ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers stellte den Tod der Frau fest. Mit einem Polizeihubschrauber wurde die Verunglückte geborgen und abtransportiert.