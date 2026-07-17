Unfall am Wörthersee: Auto landete im Wasser

Ein 21 Jahre alter Pkw-Lenker aus Kroatien hat Donnerstagabend auf der Wörthersee-Süduferstraße bei Auen (Gemeinde Schiefling, Bezirk Klagenfurt-Land) die Kontrolle über sein Auto verloren, einen Zaun durchbrochen und ist im See gelandet.

Laut Polizei dürfte er zu schnell unterwegs gewesen sein.