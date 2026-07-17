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Unfall am Wörthersee: Auto landete im Wasser
Pkw-Lenker (21) verlor die Kontrolle über sein Auto. Er dürfte zu schnell gefahren sein.
Ein 21 Jahre alter Pkw-Lenker aus Kroatien hat Donnerstagabend auf der Wörthersee-Süduferstraße bei Auen (Gemeinde Schiefling, Bezirk Klagenfurt-Land) die Kontrolle über sein Auto verloren, einen Zaun durchbrochen und ist im See gelandet.
Laut Polizei dürfte er zu schnell unterwegs gewesen sein.
Die Rettung brachte den Leichtverletzten, der sich selbst ans Ufer gerettet hatte, ins Spital nach Villach, die Feuerwehr barg das Auto.
Ein Alkotest blieb negativ. 70 Kräfte von Feuerwehr und Wasserrettung waren am Einsatz beteiligt.
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