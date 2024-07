Wegen akuter Krebserkrankung: Paar heiratet in Krankenhaus Klagenfurt

„Eine Hochzeit auf unserer Station, das habe ich in meinen 23 Berufsjahren noch nie erlebt. Es ist so unglaublich schön“, sagt Diplomkrankenpflegerin Caroline Rauscher, Leiterin der Station A an der Lungenabteilung im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen bereitete sie innerhalb kürzester Zeit alles für die Trauung ihres Patienten vor. Inklusive Blumenschmuck, Luftballons und einer Torte.

Zustand verschlechterte sich

Karl M. ist schwer an Krebs erkrankt, ob eine geplante Chemotherapie die erhoffte Wirkung zeigen wird, ist noch unklar. „Am Montag, den 15. Juli, hat er mir in der Ambulanz einen Antrag gemacht“, sagt seine Braut Monika. Die Hochzeit wäre eigentlich am 24. Juli geplant gewesen, damit Familienangehörige anreisen können. Doch der Zustand von Karl verschlechterte sich. Daher wurden von Monika kurzerhand Ringe organisiert, der Standesbeamte sowie Dompfarrer Peter Allmaier informiert.