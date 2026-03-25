Villacher Pensionistin sperrte Einbrecher im Keller ein
Verdächtige bestreiten Vorwürfe, sie hätten nur im Keller übernachten wollen, sagten sie der Polizei.
Eine 69-jährige Villacherin hat am Dienstag zwei Einbrecher im Keller ihres Mehrparteienhauses ertappt und eingesperrt.
Laut Polizei haben die beiden Ungarn, 25 und 38 Jahre alt, gegen 20.00 Uhr die Haupteingangstüre aufgebrochen und sind in den Keller vorgedrungen.
Wollten im Keller übernachten
Gegenüber den Polizisten, die die 69-Jährige alarmiert hatte, waren sie zum Einbruch nicht geständig. Sie hätten im Keller nur übernachten wollen. Beide wurden ins Polizeianhaltezentrum überstellt.
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