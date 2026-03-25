Kärnten

Villacher Pensionistin sperrte Einbrecher im Keller ein

Verdächtige bestreiten Vorwürfe, sie hätten nur im Keller übernachten wollen, sagten sie der Polizei.
25.03.2026, 09:42

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Einbrecher mit Brecheisen in einem dunklen Raum.

Eine 69-jährige Villacherin hat am Dienstag zwei Einbrecher im Keller ihres Mehrparteienhauses ertappt und eingesperrt.

Laut Polizei haben die beiden Ungarn, 25 und 38 Jahre alt, gegen 20.00 Uhr die Haupteingangstüre aufgebrochen und sind in den Keller vorgedrungen. 

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Wollten im Keller übernachten

Gegenüber den Polizisten, die die 69-Jährige alarmiert hatte, waren sie zum Einbruch nicht geständig. Sie hätten im Keller nur übernachten wollen. Beide wurden ins Polizeianhaltezentrum überstellt.

Bewohner sperrte Einbrecher im Keller ein: 19-Jähriger festgenommen
Kärnten
Agenturen, sta  | 

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