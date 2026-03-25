Villacher Pensionistin sperrte Einbrecher im Keller ein

Eine 69-jährige Villacherin hat am Dienstag zwei Einbrecher im Keller ihres Mehrparteienhauses ertappt und eingesperrt.

Laut Polizei haben die beiden Ungarn, 25 und 38 Jahre alt, gegen 20.00 Uhr die Haupteingangstüre aufgebrochen und sind in den Keller vorgedrungen.