Kärnten

Margit Heissenberger übernimmt als Bürgermeisterin in Velden

Margit Heissenberger (SPÖ) führt nach den Rücktritten von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Helmut Steiner die Marktgemeinde Velden bis zur Wahl.
24.03.2026, 21:21

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Margit Heissenberger

Ein Jahr vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten übernimmt in Velden eine neue Bürgermeisterin. Margit Heissenberger (SPÖ) wurde am Dienstag im Gemeinderat zur neuen Chefin der Marktgemeinde bestellt, wie die Kärntner SPÖ am Abend mitteilte. Zum Vizebürgermeister neben Markus Fantur wurde Sandro Spendier (beide SPÖ) gewählt. 

Nötig wurde der Wechsel an der Spitze nach den Rücktritten von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vize Helmut Steiner (beide ebenfalls SPÖ).

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Margit Heissenberger übernimmt in Velden

Vouk erklärte, er wolle nach 41 Jahren in der Kommunalpolitik und 25 Jahren als Bürgermeister Platz machen für neue Ideen. Steiner legte das Amt nach 29 Jahren im Gemeinderat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seit dem Rücktritt der beiden hatte Fantur die Amtsgeschäfte der Marktgemeinde geführt. 

Ob Heissenberger auch Spitzenkandidatin für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2027 wird, sollen die Parteigremien im Herbst entscheiden.

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Agenturen  | 

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