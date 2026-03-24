Ein Jahr vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten übernimmt in Velden eine neue Bürgermeisterin. Margit Heissenberger (SPÖ) wurde am Dienstag im Gemeinderat zur neuen Chefin der Marktgemeinde bestellt, wie die Kärntner SPÖ am Abend mitteilte. Zum Vizebürgermeister neben Markus Fantur wurde Sandro Spendier (beide SPÖ) gewählt.

Nötig wurde der Wechsel an der Spitze nach den Rücktritten von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vize Helmut Steiner (beide ebenfalls SPÖ).