Bankbetrug am Telefon: Kärntnerin (23) verliert tausende Euro

Am Dienstagnachmittag wurde eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land Opfer eines schweren Telefonbetrugs: Um 16.13 Uhr wurde sie am Dienstag von einem Unbekannten angerufen und zur Freigabe von zwei Banküberweisungen gebracht.

Mehrere tausend Euro Schaden

Laut Polizei Kärnten gab sich der unbekannte Täter am Telefon als Bankvertreter aus. Er erklärte der 23-Jährigen, dass von ihrem Konto zwei Abbuchungen erfolgt seien. Anschließend forderte er sie auf, zwei Überweisungen freizugeben, damit sie ihr Geld zurückbekomme. Dieser Aufforderung kam die 23-Jährige nach.

Durch den Betrug erlitt die junge Kärntnerin einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Kärnten führt weitere Erhebungen.