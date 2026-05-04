Nach Internet-Anleitung: Gartenarbeit endete für Kärntner im Spital

Ein 45-jähriger Kärntner und sein siebenjähriger Sohn haben am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Garten Verbrennungen erlitten.

Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wollte einen Wurzelstock ausbrennen, die Flammen breiteten sich aber rasant aus, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Vater und Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.