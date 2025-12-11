Kinder bei schweren Unfällen in Kärnten verbrannt und verbrüht

Drei Kinder sind nach schweren Unfällen in der vergangenen Woche am Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut worden. Wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte, wurde ein dreijähriges Kind von einer Stichflamme an einer Feuerschale im Garten der Familie in Brand gesetzt. Man wollte mit flüssigem Brandbeschleuniger nachheizen. Die Mutter habe ihr brennendes Kind am Boden gewälzt und so Schlimmeres verhindert. Das Kind wurde wegen der Brandwunden im Gesicht operiert.

Das Kind werde aller Voraussicht nach keine Folgeschäden davontragen. Solche dürften auch einem einjährigen Kind erspart bleiben, das diese Woche mit Verbrühungen ins Klinikum kam. Das Kind hatte plötzlich nach dem Kabel des laufenden Wasserkochers gegriffen, das heiße Wasser ergoss sich über das Kind. Auf der Intensivstation wurde der kleine Patient einer neuen Behandlungsmethode mit "aktivem Plasma", das aus Eigenblut gewonnen wird, unterzogen. So soll die Wundheilung bei stark verbrannter Haut angeregt werden.