Brand in Holzwerk: Zwei Verletzte bei Feuer in Trocknungsanlage
Am Dienstagnachmittag brach in einem Holzverarbeitungsunternehmen im Bezirk Wolfsberg ein Brand aus, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das Feuer entstand gegen 16:45 Uhr in einer Holzspänetrocknungsanlage und breitete sich rasch aus. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Schwierige Löscharbeiten durch Anlagenkonstruktion
Die Löscharbeiten gestalteten sich besonders herausfordernd, da die in Betrieb befindlichen Gebläseventilatoren und Luftstromleitungen die Flammen über große Teile der Anlage verteilten. Der anhaftende Holzstaub begünstigte die Ausbreitung des Feuers zusätzlich und führte zur Entzündung weiterer Anlagenbereiche. Vier Feuerwehren und die Betriebsfeuerwehr rückten zur Brandbekämpfung aus.
Zwei Verletzte bei Großeinsatz
Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wisperndorf, Kliening und Reichenfels sowie die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens mit insgesamt 65 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen. Während der Löscharbeiten wurden ein 32-jähriger Feuerwehrmann aus dem Bezirk Wolfsberg sowie ein 30-jähriger Arbeiter unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
