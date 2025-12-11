Brand in Holzwerk: Zwei Verletzte bei Feuer in Trocknungsanlage

Am Dienstagnachmittag brach in einem Holzverarbeitungsunternehmen im Bezirk Wolfsberg ein Brand aus, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das Feuer entstand gegen 16:45 Uhr in einer Holzspänetrocknungsanlage und breitete sich rasch aus. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Schwierige Löscharbeiten durch Anlagenkonstruktion

Die Löscharbeiten gestalteten sich besonders herausfordernd, da die in Betrieb befindlichen Gebläseventilatoren und Luftstromleitungen die Flammen über große Teile der Anlage verteilten. Der anhaftende Holzstaub begünstigte die Ausbreitung des Feuers zusätzlich und führte zur Entzündung weiterer Anlagenbereiche. Vier Feuerwehren und die Betriebsfeuerwehr rückten zur Brandbekämpfung aus.