Notlage auf der A10: Lkw-Lenker nach Crash eingeschlossen und verletzt

Bei einem Unfall auf der Tauernautobahn (A10) nahe Villach ist Montagfrüh ein Lkw-Lenker eingeklemmt und verletzt worden.

Der 43-Jährige war laut Feuerwehr Villach im Stau nach einem anderen Unfall auf den vor ihm stehenden Sattelzug aufgefahren. Das Führerhaus schob sich dabei auf die Ladefläche des Vordermanns. „Der Lenker wurde in seiner Kabine eingeschlossen und klagte über Schmerzen im Beinbereich“, so die Feuerwehr. Der Tscheche wurde über die Beifahrerseite gerettet.

Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Villach transportiert.