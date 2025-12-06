Kärnten

Krampusunfall in Kärnten: Auto kollidiert mit laufender Gruppe

19-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, eine Person erlitt Verletzungen.
06.12.25, 10:57
Eine vierköpfige Krampusgruppe ist am Freitag in der Kärntner Gemeinde Irschen (Bezirk Spittal/Drau) von einem Auto angefahren worden.

Laut Polizei konnte der 19-jährige Lenker nicht rechtzeitig bremsen, er touchierte einen der Krampusse mit der Motorhaube. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Krampus ins Bezirkskrankenhaus Lienz

