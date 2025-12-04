Vollbremsung von Bus in Klagenfurt: Zwei Fahrgäste verletzt
Ein Pkw fuhr direkt vor den Bus, weshalb der Linienbusfahrer bremsen musste.
Zwei Fahrgäste sind am Mittwochabend bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Klagenfurt verletzt worden. Laut Polizei war ein unbekannter Autolenker mit seinem Pkw direkt vor dem Bus auf die Fahrspur gefahren, weshalb der 41-jährige Buslenker stark abbremsen musste.
Dabei schlug eine 46-jährige Frau mit dem Gesicht gegen eine Scheibe und verletzte sich, ein weiterer 62-jähriger Fahrgast stürzte. Der Autolenker fuhr ohne anzuhalten weiter.
