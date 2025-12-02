Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Sonntagabend in Althofen Opfer eines mutmaßlichen Raubüberfalls. Nach Angaben der Polizei Kärnten soll der Jugendliche von einer bislang unbekannten, vermutlich weiblichen Person zu einem Treffen in einer Wohnsiedlung überredet worden sein. Als sich die beiden gegen 20:30 Uhr im Bereich einer Gleisanlage aufhielten, wurden sie offenbar von zwei maskierten Männern überrascht.

Angriff mit Baseballschlägern

Die maskierten Personen werden verdächtigt, mit Baseballschlägern bewaffnet gewesen zu sein und unvermittelt auf den 17-Jährigen eingeschlagen zu haben. Die mutmaßlichen Täter sollen den Jugendlichen gedrängt haben, Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Obwohl sich das Opfer zur Wehr setzte, hielten die Angreifer nicht von ihm ab. Erst nachdem der Jugendliche eine geringe Menge Bargeld übergeben hatte, gelang ihm die Flucht vom Tatort.