Maskierte überfallen Lebensmittelgeschäft in Wien: Mitarbeiterin verletzt

Am Freitagabend kam es in Wien-Margareten zu einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft. Laut Polizeibericht sollen mehrere maskierte Personen gegen 19:40 Uhr das Geschäft betreten haben. Eine Mitarbeiterin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Büroraum aufhielt, wurde dabei verletzt. Die mutmaßlichen Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Mitarbeiterin im Krankenhaus

Die verletzte Mitarbeiterin wurde nach dem Vorfall von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen machte die Polizei keine näheren Angaben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine der tatverdächtigen Personen die Frau angegriffen haben, während die anderen vermutlich das Bargeld an sich nahmen.