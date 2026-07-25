Reiseverkehr: Kilometerlange Staus vor dem Karawankentunnel

Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt. Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10.00 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

In Tirol war einmal mehr die Fernpassstrecke (B179) die am meisten überlastete Straße. Sowohl vor dem Grenztunnel Füssen als auch vor Reutte dauerten die Durchfahrtszeiten jeweils bis zu 20 Minuten länger. In der Steiermark wurde beim Baustellenbereich vor dem Herzogberg-Tunnel nur mehr blockweise abgefertigt, was rasch zu einem sechs Kilometer langen Rückstau führte.