Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kärnten

Reiseverkehr: Kilometerlange Staus vor dem Karawankentunnel

Blechkolonnen ziehen sich auch durch Teile Tirols und der Steiermark.
25.07.2026, 11:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ VERKEHR / STAU / FAHRZEUGE / PKW / STADTVERKEHR / REISEVERKEHR / OSTERVERKEHR / SPRITVERBRAUCH / BENZINPREISE / VERKEHRSAUFKOMMEN

Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt. Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10.00 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

Pünktlich zu den Hundstagen: Nächste Hitzewelle rollt auf Österreich zu

In Tirol war einmal mehr die Fernpassstrecke (B179) die am meisten überlastete Straße. Sowohl vor dem Grenztunnel Füssen als auch vor Reutte dauerten die Durchfahrtszeiten jeweils bis zu 20 Minuten länger. In der Steiermark wurde beim Baustellenbereich vor dem Herzogberg-Tunnel nur mehr blockweise abgefertigt, was rasch zu einem sechs Kilometer langen Rückstau führte.

Steiermark Kärnten
Agenturen  | 

Kommentare