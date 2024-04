Unfall in Kärnten: Bub geriet mit Haaren in Mühle - teilweise skalpiert

Ein achtjähriger Volksschüler ist bei einem Schulausflug mit seinen Haaren in eine Mühle geraten, wodurch ihm die Kopfhaut teilweise abgerissen wurde. Wie die Kronen Zeitung am Mittwochabend berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Freitag beim Besuch eines Bauernhofs in St. Veit an der Glan, der Bub sei bereits operiert worden.