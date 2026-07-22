A2 Südautobahn: Pickup überschlägt sich bei Wolfsberg

Am Vormittag des 22. Juli 2026 ereignete sich auf der Autobahn A2 im Bereich Wolfsberg ein Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg kam mit seinem Pickup aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich auf der Böschung und kam nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

A2 zeitweise gesperrt

Die A2 war im Bereich des Verkehrsunfalles während der Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt bzw. zeitweise einspurig befahrbar. Die Ursache, aus der der 71-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam, war zunächst unbekannt.