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Kärnten

Überholvorgang missglückt: Biker verursachte Unfall mit vier Verletzten

Kollision von gleich drei Fahrzeugen in Berg im Drautal forderte die Einsatzkräfte.
08.08.2026, 11:10

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Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag bei Berg im Drautal in Kärnten (Bezirk Spittal) vier Personen verletzt worden. Ein 24-jähriger Motorradlenker wollte auf der B100 in Fahrtrichtung Greifenburg einen Sattelzug überholen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw. Bei der darauffolgenden Frontalkollision wurde der 24-Jährige über die Windschutzscheibe geschleudert und landete auf der Fahrbahn.

Beim Abbiegen von Lkw gerammt: 32-jährige Radfahrerin getötet

Der 33-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw geriet durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich mit dem Auto eines 58-jährigen Lenkers zusammenstieß. Sowohl der verunglückte Motorradfahrer als auch eine 34-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Die beiden Pkw-Lenker überstanden den Unfall mit leichteren Verletzungen.

Kärnten Blaulicht
kurier.at, com  |   |  Aktualisiert vor 15 Minuten

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