Überholvorgang missglückt: Biker verursachte Unfall mit vier Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag bei Berg im Drautal in Kärnten (Bezirk Spittal) vier Personen verletzt worden. Ein 24-jähriger Motorradlenker wollte auf der B100 in Fahrtrichtung Greifenburg einen Sattelzug überholen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw. Bei der darauffolgenden Frontalkollision wurde der 24-Jährige über die Windschutzscheibe geschleudert und landete auf der Fahrbahn.