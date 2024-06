Täter in Haft: 13-Jähriger wurde in Kärnten brutal überfallen

Ein 13-Jähriger ist bereits am Freitag in Feldkirchen von zwei Jugendlichen ausgeraubt und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Täter, ein 14- und ein 18-Jähriger, wurden ausgeforscht und über Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.