Trickbetrüger: Vermeintlicher Polizist forderte 1.200 Euro

Ein Mann hat am Freitagabend eine 27-jährige Frau in deren Wohnung in Velden (Bezirk Villach-Land) aufgesucht, sich als Polizist ausgegeben und sie aufgefordert, eine "Strafe" von 1.200 Euro zu bezahlen - "für das Auto", wie er behauptete.

Laut Landespolizeidirektion Kärnten versuchte die Frau, jenen Zettel, den der mutmaßliche Betrüger als "Beweis" dabei hatte, zu fotografieren: Daraufhin flüchtete der Unbekannte.

Wie der Verdächtige aussah

Der Mann wird als 50 bis 55 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von mittlerer Gestalt beschrieben. Er hatte ein weiße Stoppelglatze, eine schwarze, eckige Brille und sprach akzentfreies Deutsch.