Streifenwagen der Polizei und E-Bike in Feldkirch kollidiert

Auf der L190 in Feldkirch ist am Donnerstag kurz nach Mitternacht ein Dienstfahrzeug der Polizei mit einem E-Bike kollidiert. Der 62 Jahre alte Zweiradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen.

Er wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Der Mann hatte keinen Helm getragen. Zudem war die Beleuchtung an seinem E-Bike nicht eingeschaltet.