Streifenwagen der Polizei und E-Bike in Feldkirch kollidiert
Auf der L190 in Feldkirch ist am Donnerstag kurz nach Mitternacht ein Dienstfahrzeug der Polizei mit einem E-Bike kollidiert. Der 62 Jahre alte Zweiradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen.
Er wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Der Mann hatte keinen Helm getragen. Zudem war die Beleuchtung an seinem E-Bike nicht eingeschaltet.
Wegen des Verdachts einer Alkoholisierung des 62-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe sichergestellt, teilte die Polizei mit. Der Zweiradlenker war von einer Gemeindestraße in die L190 eingefahren. Der 28-jährige Beamte am Steuer des Streifenwagens wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Das nach der Kollision nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.
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