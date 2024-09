Seniorin raste mit 110 km/h durch Kärntner Ortsgebiet

Eine 80-jährige Frau aus Villach ist am Dienstagvormittag mit ihrem Auto mit 110 km/h im Ortsgebiet von Stobitzen (Bezirk Villach-Land) unterwegs gewesen.

Eine Polizeistreife stellte die Geschwindigkeit per Lasermessung fest, die 80-Jährige wurde angehalten. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.