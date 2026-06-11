Religiös motivierter Hintergrund? Scheibe von Moschee eingeschlagen

Die Scheibe von einer Moschee im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht ist in der Nacht auf Donnerstag mit einer Waschbetonplatte schwer beschädigt worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ermittelt wird gegen einen unbekannten Täter. Die Tat soll sich in der Zeit von 22.00 Uhr bis 4.30 Uhr ereignet haben.

Ob der Zwischenfall religiös motiviert ist, sollen die Ermittlungen zeigen. Die Polizei versucht, den oder die Täter auszuforschen.