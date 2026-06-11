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Kärnten

Religiös motivierter Hintergrund? Scheibe von Moschee eingeschlagen

Die Polizei versucht, den oder die Verursacher auszuforschen.
11.06.2026, 13:17

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Die Scheibe von einer Moschee im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht ist in der Nacht auf Donnerstag mit einer Waschbetonplatte schwer beschädigt worden.

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Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ermittelt wird gegen einen unbekannten Täter. Die Tat soll sich in der Zeit von 22.00 Uhr bis 4.30 Uhr ereignet haben.

Ob der Zwischenfall religiös motiviert ist, sollen die Ermittlungen zeigen. Die Polizei versucht, den oder die Täter auszuforschen.

Klagenfurt
Agenturen, paw  | 

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