Polizist in Kärnten hinderte 19-jährigen Biker an der Flucht - beide verletzt

Beim Versuch, einen Motorradfahrer an der Flucht zu hindern, sind in der Nacht auf Sonntag ein Polizist und auch der Biker selbst verletzt worden. Der 38-jährige Polizist hatte den 19-jährigen Lenker in Rennweg (Bezirk Spittal an der Drau) mit Körperkraft am Wegfahren hindern wollen, wodurch beide stürzten. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus, der Beamte ist in ärztlicher Behandlung, teilte die Polizei mit.