Kärnten: Betrunkener wurde aggressiv und verletzte Polizisten

Zwei Polizisten stehen neben einem Streifenwagen.
Bei der Festnahme leistete der Mann in Feldkirchen Widerstand. Der 53-Jährige wird angezeigt.
27.12.25, 17:13
Ein Vorfall in einer Polizeiinspektion in Kärnten führte zu einer Festnahme und der Verletzung eines Beamten. Ein 53-jähriger Mann soll am Stefanitag gegen 16.45 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand die Polizeiinspektion Feldkirchen aufgesucht haben, um sich nach dem Ermittlungsstand eines ihn betreffenden Aktes zu erkundigen.

Eine Geste zu viel

Weil ihm die Antwort nicht gefiel, soll er beim Verlassen der Polizeiinspektion eine Geste gemacht haben, die als "Verwaltungsübertretung eingestuft wurde", teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Zwei Beamte folgten dem Mann, um ihn über eine mögliche Anzeige zu informieren. Da sei die Situation eskaliert, berichtet die Exekutive: Der Verdächtige soll aggressiv geworden sein und die Beamten beleidigt und beschimpft haben.

Erst randaliert, dann festgenommen

Trotz mehrmaliger Aufforderung, sich zu beruhigen, soll der 53-Jährige weiter randaliert haben. Letztlich nahmen die beiden Polizisten ihn fest.

Dagegen wehrte sich der Verdächtige, dabei wurde ein Beamter unbestimmten Grades verletzt; er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Der 53-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt.

