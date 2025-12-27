Kärnten: Betrunkener wurde aggressiv und verletzte Polizisten

Ein Vorfall in einer Polizeiinspektion in Kärnten führte zu einer Festnahme und der Verletzung eines Beamten. Ein 53-jähriger Mann soll am Stefanitag gegen 16.45 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand die Polizeiinspektion Feldkirchen aufgesucht haben, um sich nach dem Ermittlungsstand eines ihn betreffenden Aktes zu erkundigen.

Eine Geste zu viel

Weil ihm die Antwort nicht gefiel, soll er beim Verlassen der Polizeiinspektion eine Geste gemacht haben, die als "Verwaltungsübertretung eingestuft wurde", teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.