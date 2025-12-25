Betrunkener schlägt Polizisten ins Gesicht – Beamter in Wien verletzt

Ein Betrunkener hat am späten Nachmittag des Heiligen Abends in Wien-Mariahilf einen Polizisten ins Gesicht geschlagen und den Beamten verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatten Rettungskräfte die Exekutive wegen eines aggressiven Patienten gegen 17.00 Uhr am Gumpendorfer Gürtel alarmiert.

Beamte der Inspektion Stumpergasse bekamen, als sie am Ort des Geschehens eintrafen, von dem 28-jährigen deutschen Staatsbürger einiges an Schimpfwörtern zu hören.