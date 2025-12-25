Verfolgungsjagd mit 150 km/h durch Wien: Autofahrer gestoppt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf den Heiligen Abend vor der Wiener Polizei geflüchtet und hat den Beamten eine Verfolgungsjagd durch die Bezirke Brigittenau und Floridsdorf geliefert. Dort wurden er und seine Mitfahrer gestoppt, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Christtag berichtete. Der 23-Jährige flüchtete nicht ohne Grund: Die Niederlande suchten ihn per europäischem Haftbefehl, zudem stand er wie seine beiden Begleiter unter Cannabiseinfluss.

Verfolgungsjagd mit 150 km/h Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße wollten den Wagen mit zwei Männern und einer Frau darin gegen 1.30 Uhr in der Dresdner Straße stoppen. Doch der 23-jährige niederländische Staatsbürger stieg auf das Gaspedal und brauste davon. Die Polizisten folgten ihm. Mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern ging es zunächst in Richtung Adalbert-Stifter-Straße, rote Ampeln interessierten den Flüchtenden dabei nicht. Über die Floridsdorfer Brücke raste er in den gleichnamigen Bezirk und dort weiter in den Bezirksteil Donaufeld. In der Siegfriedgasse verließ der männliche Mitfahrer den Wagen. Seine Flucht zu Fuß beendeten Uniformierte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße bald. Der Mann hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Der 23-Jährige flüchtete weiter in die Ostmarkgasse, wo er ebenfalls aus dem Wagen sprang und zu Fuß den Beamten entkommen wollte. Diese hatten ihn aber bald geschnappt und nahmen den jungen Mann fest.