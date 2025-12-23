Wien

Von der Türkei gesuchter Mordverdächtiger in Wien verhaftet

Exekutive, Polizei und innere Sicherheit.
Der Afghane soll vor fünf Jahren mit zwei Männern seinen Bekannten getötet haben.
23.12.25, 12:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein von der Türkei gesuchter Mordverdächtiger ist Montag früh in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Der 31-jährige Afghane wurde mittels internationalem Haftbefehl gesucht. 

Beamten des Landeskriminalamts Wien, Assistenzbereich Fahndung, ist es gelungen, den Aufenthaltsort des Mannes in Wien auszuforschen. Um 8.15 Uhr erfolgte die Festnahme mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA, gab die Polizei am Montag bekannt.

Vater von Influencer "Satansbratan" in Favoriten brutal verprügelt

Er soll im Jahr 2020 gemeinsam mit zwei anderen Männern in der türkischen Provinz Sakarya einen Bekannten getötet haben. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Mehr zum Thema

Floridsdorf Türkei
Agenturen  | 

Kommentare