Von der Türkei gesuchter Mordverdächtiger in Wien verhaftet

Ein von der Türkei gesuchter Mordverdächtiger ist Montag früh in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Der 31-jährige Afghane wurde mittels internationalem Haftbefehl gesucht.

Beamten des Landeskriminalamts Wien, Assistenzbereich Fahndung, ist es gelungen, den Aufenthaltsort des Mannes in Wien auszuforschen. Um 8.15 Uhr erfolgte die Festnahme mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA, gab die Polizei am Montag bekannt.