Lenker ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Pkw-Lenker ohne Führerschein hat sich am Sonntag in seinem Heimatbezirk Korneuburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 37-Jährige war kurz vor 0.30 Uhr in Bisamberg vor einer Kontrolle geflüchtet.

Pulverrückstände und Drogenutensilien Weil er im Industriegebiet Hagenbrunn mit dem Auto auf einem Feldweg auf aufgeweichtem Boden nicht weiterkam, stieg er aus und wollte über ein Feld davonlaufen. Die Polizei hielt den Mann an. Im Wagen wurden weiße Pulverrückstände und Drogenutensilien entdeckt.