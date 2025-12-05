Dichter Nebel führt zu Crash in NÖ: Auto krachte in Klein-Lkw

Dichter Nebel hat Donnerstagnachmittag auf der B2 bei Brunn an der Wild, Bezirk Horn, zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Zwettl kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw und wurde dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Frau in Richtung Brunn unterwegs, als mehrere Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. Aufgrund der schlechten Sicht dürfte sie die stehende Kolonne zu spät erkannt haben. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie nach links aus – und prallte frontal gegen einen Klein-Lkw, der von einem 48-jährigen tschechischen Staatsbürger gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Anpralls in einen Straßengraben geschleudert. Erheblicher Sachschaden Die Lenkerin wurde vor Ort erstversorgt und ins Landesklinikum Horn gebracht. Die Insassen des Lkws blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.