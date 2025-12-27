Messerangriff auf Linzer Tankstelle: Zwei Verletzte bei Rauferei

Bei einer Rauferei auf einer Tankstelle in Linz sind am Freitag zwei Männer verletzt worden. Ein 38-jähriger Iraner betrat trotz Hausverbots das Gebäude, zückte ein Taschenmesser und bedrohte zwei Beschäftigte mit dem Umbringen.

Ein 30-jähriger Mitarbeiter setzte Notwehrhandlungen mit einem Besenstiel, um einen möglichen Angriff abzuwehren. Dabei wurde der 38-Jährige verletzt. Bei dem Versuch, den Iraner zu fixieren, erlitt der Afghane durch das Messer leichte Blessuren.