Streit eskaliert: Zwei Verletzte nach Familienkonflikt in Klagenfurt

Ein Streit zwischen zwei Familien hat am Freitagabend in Klagenfurt mit zwei Verletzten geendet. Im Laufe der Auseinandersetzung soll ein 26-Jähriger zwei Männer im Alter von 40 und 47 Jahren bei einem Kreisverkehr während einer Rauferei mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und verletzt haben. Er wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

Zunächst war die Polizei gerufen worden, weil gefährliche Drohungen ausgesprochen wurden. Dann sollen der 40-Jährige und der 47-Jährige versucht haben, die Haustüre eines Kontrahenten einzuschlagen und ins Gebäude einzudringen, was aber misslungen ist. Als die Beamten erneut eintrafen, waren die beiden verschwunden. Sie konnten in der Nähe angehalten und zu dem Vorfall befragt werden.

Ursache des Streits unklar

Nachdem die zwei Männer die Polizeiinspektion verlassen hatten, ist es kurze Zeit später zu einem Verkehrsunfall und zu einer Rauferei beim Kreisverkehr in Klagenfurt-Viktring gekommen. Der 40-Jährige und der 47-Jährige, die Verletzungen erlitten hatten, wurden in Klagenfurter Spitäler gebracht.

Die Ursache und der genaue Hergang des Streites werden noch erhoben. "Die Einvernahmen laufen", erklärte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Nationalität der Streitbeteiligten wurde vorerst nicht bekanntgegeben.