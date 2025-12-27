Beschneiung auf Skipiste: Schwerer Quad-Unfall in Kärnten

Ein 55-Jähriger ist am Samstag mit einem Quad auf einer präparierten Skipiste im Bezirk Völkermarkt in Unterkärnten beim Bergabfahren verunglückt.

Der Angestellte, der um 3.40 Uhr im Skigebiet Petzen - Feistritz ob Bleiburg mit Beschneiungsarbeiten beschäftigt war, geriet auf der Talabfahrt auf eine eisige Stelle. Er versuchte, durch starkes Ablenken in den unpräparierten Bereich zu gelangen. Dabei überschlug sich das Quad mehrmals. Der Lenker wurde offenbar schwer verletzt.