Beschneiung auf Skipiste: Schwerer Quad-Unfall in Kärnten

Eine gelbe Schneekanone bläst Schnee in eine winterliche Landschaft mit verschneiten Bäumen und Bergen im Hintergrund.
55-Jähriger Angestellter verlor bei Beschneiungsarbeiten die Kontrolle über das Fahrzeug.
27.12.25, 11:22
Ein 55-Jähriger ist am Samstag mit einem Quad auf einer präparierten Skipiste im Bezirk Völkermarkt in Unterkärnten beim Bergabfahren verunglückt.

Der Angestellte, der um 3.40 Uhr im Skigebiet Petzen - Feistritz ob Bleiburg mit Beschneiungsarbeiten beschäftigt war, geriet auf der Talabfahrt auf eine eisige Stelle. Er versuchte, durch starkes Ablenken in den unpräparierten Bereich zu gelangen. Dabei überschlug sich das Quad mehrmals. Der Lenker wurde offenbar schwer verletzt.

Laut Polizei wurde der Kärntner von einem Notarzt erstversorgt und dann vom Roten Kreuz ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Er hatte mit einem weiteren Angestellten, der separat mit einem Quad gefahren war, die Arbeiten für die Beschneiung der Skiabfahrt durchgeführt.

