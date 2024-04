Pensionist mit E-Bike starb nach Kollision mit Motorrad

Ein 89-jähriger Pensionist aus dem Bezirk St.Veit an der Glan ist am Sonntag mit seinem E-Bike tödlich verunfallt. Er war auf dem Radweg entlang der Kappeler Landstraße von Silberegg kommend in Richtung Lind unterwegs, als er von einem Motorrad, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk St.Veit an der Glan, erfasst und mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert wurde.