Mord in Klagenfurt: Männliche Leiche mit Kopfverletzung

Nachdem Mittwochfrüh ein Mann tot in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt gefunden worden war, hat die Polizei am Donnerstag von einem Tötungsdelikt gesprochen. Ein Tatverdächtiger sei noch am Mittwoch ausgeforscht und festgenommen worden, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstagvormittag.

Schnell war der Verdacht im Raum gestanden, dass der 64-Jährige aufgrund von Fremdverschulden zu Tode gekommen sein könnte. Die Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf.