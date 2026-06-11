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Mord in Klagenfurt: Männliche Leiche mit Kopfverletzung
Am Mittwochvormittag wurde eine Leiche gefunden. Laut Polizei ist nach der Obduktion von einem Tötungsdelikt auszugehen.
Nachdem Mittwochfrüh ein Mann tot in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt gefunden worden war, hat die Polizei am Donnerstag von einem Tötungsdelikt gesprochen. Ein Tatverdächtiger sei noch am Mittwoch ausgeforscht und festgenommen worden, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstagvormittag.
Schnell war der Verdacht im Raum gestanden, dass der 64-Jährige aufgrund von Fremdverschulden zu Tode gekommen sein könnte. Die Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf.
Gerichtsmedizinische Untersuchung bringt Gewissheit
Dieser Anfangsverdacht bestätigte sich nun: Die Polizei geht nach der Obduktion von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt. Weitere Infos zur Identität des Toten und Details zum Tathergang folgen im Laufe des Vormittags.
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