Mölltaler Bürgermeister soll wegen Wolfsabschüssen wieder vor Gericht

Wie berichtet, hatte Suntinger in einem Interview jedem 2.500 Euro Prämie versprochen, der einen Wolf erlegen würde. Egal, ob mit vorgeschriebener Vergrämung, oder nicht.

Das brachte ihn vor das Wiener Landesgericht für Strafsachen. Dort tätigte er eine Aussage, die nun erneut den "Verein gegen Tierfabriken" (VgT) auf den Plan ruft.

50 illegal erlegte Wölfe

Dieser teilte am Mittwoch per Aussendung mit, dass er Suntingers Aussage, wonach 50 Wölfe in Kärnten illegal erlegt worden seien, nicht so einfach stehen lassen könnte.

"Deshalb hat der VGT nun erneut Anzeige erstattet. Diesmal wegen vorsätzlicher Schädigung des Tierbestandes nach §181f Strafgesetzbuch. Und Suntinger ist nicht der Angezeigte, sondern lediglich Zeuge, und daher verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und nichts zu verschweigen. Dieser Sumpf muss trockengelegt werden", heißt es in der Aussendung.

VgT-Obmann Martin Balluch fügte hinzu: "Wenn Suntinger Derartiges weiß, dann muss er einvernommen werden. Und sollte er sich weigern, auszusagen."