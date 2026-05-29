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Kärnten

Seit Tagen abgängig: Junger Mann (23) tot im Faaker See gefunden

Der junge Mann war bereits am Montagabend als abgängig gemeldet worden. Nun herrscht traurige Gewissheit.
29.05.2026, 10:16

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Blick auf den Faaker See mit Insel in der Mitte. Dahinter die Karawanken und der Mittagskogel.

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend von Tauchern tot aus dem Faaker See (Bezirk Villach-Land) geborgen worden. Der junge Mann war bereits am Montagabend als abgängig gemeldet worden.

Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich ins Strandbad in Drobollach, wo mit der Suche begonnen wurde - der 23-Jährige wurde schließlich bei einem Steg in einer Wassertiefe von rund vier Metern gefunden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

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Bereits am Montagabend hatte der Vater des Mannes dessen Abgängigkeit der Polizei angezeigt - er sagte aus, dass er seinen Sohn seit etwa 24 Stunden nicht mehr erreichen konnte und er auch nicht in seiner Wohnung in Villach war. 

Spur führte zu Strandbad

Sofort begann die Polizei mit Ermittlungen - nach Aussagen der Angehörigen führte am Donnerstag schließlich eine Spur zu einem Strandbad. Dort gab der Bademeister an, er habe bereits am Mittwochabend Kleidungsstücke und ein Handy auf der Liegewiese gefunden - weil Badegäste aber öfter Gegenstände vergessen, habe er diese, wie in so einem Fall üblich, in Verwahrung genommen. Die Gegenstände konnten von den Angehörigen des 23-Jährigen eindeutig als dessen Kleidung und Handy identifiziert werden.

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Obduktion angeordnet

An der folgenden Suchaktion im Wasser waren unter anderem Wasserrettung, Taucher der Feuerwehr Klagenfurt und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Kurz nach 19.00 Uhr wurde der Leichnam des 23-Jährigen gefunden und geborgen. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde eine Obduktion zur Feststellung der Todesursache angeordnet.

Kärnten
Agenturen, sta  | 

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