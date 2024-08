Sprachliche Hilfe aus Kärnten: Polizeieinsatz in Lignano verstärkt

Nach einer Vereinbarung zwischen Italien und Österreich werden ab sofort bis Ende August zwei Kärntner Polizeibeamte in Uniform in der norditalienischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro an der Seite von Polizeibeamten aus Udine im Einsatz sein. Dies teilte Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi am Donnerstag mit.