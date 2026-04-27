Kärnten

Lesachtal: Nachlöscharbeiten nach Waldbrand dauern an

265 Feuerwehrleute und fünf Hubschrauber im Einsatz. Immer wieder lodern Flammen auf.
27.04.2026, 11:06

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Waldbrand in Kärnten

Die Löschmannschaften im Kärntner Lesachtal sind am Montag weiter mit den Nachlöscharbeiten am Boden beschäftigt gewesen. Das werde sicher noch einige Tage so weitergehen, berichtete Feuerwehrsprecher Florian Jost

Es gebe immer wieder Hotspots, wo plötzlich wieder Flammen auftauchen. „Es ist wichtig, dass wir ausreichend Hubschrauber vor Ort haben, um das im Keim zu ersticken.“

Waldbrand im Lesachtal: Lage entspannt sich etwas

265 Feuerwehrleute waren am fünften Tag des Löscheinsatzes im 110 Hektar großen, betroffenen Gebiet aktiv, unterstützt von fünf Hubschraubern - zwei Polizeihubschrauber, drei vom Bundesheer. Katastrophenhilfszüge aus den Bezirken Feldkirchen und St. Veit an der Glan stellten 100 der Feuerwehrleute.

Ein Bundesheer-Hubschrauber steht auf einer Wiese im Lesachtal, während ein weiterer Hubschrauber mit Löschwasserbehälter abhebt.

Bundesheer steht im Einsatz.

Fünf Bergretter waren im Einsatz, um Feuerwehrleute bei Bedarf im steilen Gelände bei Nachlöscharbeiten zu sichern. Sieben Sanitäter standen für Notfälle bereit. Am Dienstag werden die Löschmannschaften wieder teilweise ausgetauscht, es kommt der Katastrophenhilfszug aus Klagenfurt zur Unterstützung.

Feuerwehrleute zurück im Job

Weil Montag ist, mussten einige Feuerwehrleute zurück an ihre Arbeitsstellen. Das merke man, und ihr Fehlen beim Einsatz auszugleichen, sei eine Herausforderung, sagte Jost. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hatte am Sonntag an Arbeitgeber appelliert, ihre Mitarbeiter, die bei der Feuerwehr sind, freizustellen. Das Land zahlt dafür eine Entschädigung von 200 Euro pro Tag.

Feuer im Kärntner Lesachtal: 110 Hektar brennen, kein Ende in Sicht

Die Sperre der Lesachtal Straße (B111) zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau bleibt weiterhin aufrecht. Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor mit.

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