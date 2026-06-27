Leichtflugzeug musste auf Kärntner Landstraße notlanden

Ein Ultraleichtflugzeug hat am Freitagnachmittag auf einer Landstraße bei Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) notlanden müssen.

Der 23-jährige Pilot hatte kurz nach dem Start Probleme mit dem Motor festgestellt, weshalb er sich zur Landung entschied. Verletzt wurde niemand, auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.