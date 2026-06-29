Mann (67) beim Wandern in Kärnten tödlich verunglückt

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntag am Kreuzeck in Oberkärnten abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes wurde am Montagvormittag von einer Wandergruppe entdeckt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Die Wandergruppe war gegen 8.00 Uhr von der Feldnerhütte zur Besteigung des Kreuzecks unterwegs. Etwa 200 Höhenmeter unter dem Gipfel stießen sie auf eine Leiche und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut ersten Ermittlungen war der 67-Jährige schon am Sonntag auf den Gipfel des Kreuzecks aufgestiegen und beim Abstieg im steilen, felsdurchsetzten Gelände gestürzt.