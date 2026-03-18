Klagenfurt: Gemeinderat beschließt Aus für Gmeiner-Straße

Der Klagenfurter Gemeinderat hat am Dienstagabend im dritten Anlauf eine Umbenennung der nach dem verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner benannten Straße - wegen schwerer Vorwürfen gegen diesen - beschlossen.

In Zukunft soll die Straße Anna-Gröger-Straße heißen. Gröger (1867-1961) war eine sozialdemokratische Politikerin und Aktivistin. Der Beschluss im Gemeinderat erfolgte einstimmig. Zuvor war eine Umbenennung zwei Mal gescheitert.