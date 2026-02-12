SOS-Kinderdorf: Umbenennung von Klagenfurter Gmeiner-Straße scheitert

Nach dem Bekanntwerden schwerer Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, prüfen Gemeinden in ganz Österreich Umbenennungen von Zentren, Plätze und Straßen. Die Umbenennung der nach SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner benannten Straße in Klagenfurt ist am Mittwochabend bereits zum zweiten Mal im Klagenfurter Gemeinderat gescheitert.

Der Vorschlag, die Straße nach Architekt, Stadt- und Raumplaner Rudolf Wurzer zu benennen, fand nicht die erforderliche Mehrheit. Bereits bei der vergangenen Gemeinderatssitzung im Dezember 2025 war die Umbenennung unter chaotischen Umständen gescheitert. Kurz gesagt: Der politische Wille, die Straße nach den schweren Vorwürfen gegen Gmeiner umzubenennen, ist da - aber es scheitert am Wie.

Schnell war im vergangenen Jahr der Name Wurzers aufs Tapet gekommen, allerdings regten sich Widerstände. Einerseits, weil ihm Kontakte zum Nationalsozialismus nachgesagt wurden - eine Prüfung durch das Kärntner Landesarchiv und das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes ergab aber keine Hinweise, die gegen ihn sprechen würden. Zweiter Kritikpunkt: Dass, wenn sich die Gelegenheit bieten würde, erneut eine Straße nach einem Mann und nicht nach einer der vielen verdienstvollen Frauen aus Klagenfurt und Kärnten benannt werden soll. Mathematisch nicht mögliches Ergebnis Das war auch der Tenor der Diskussion im Gemeinderat in Klagenfurt im Dezember, wodurch sich eine knappe Abstimmung abzeichnete. Diese endete dann mit dem Kuriosum, dass das Abstimmungsergebnis mit 23 zu 22 Stimmen für eine Annahme ausgewiesen wurde - obwohl einer der 45 Mandatarinnen und Mandatare zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Saal war. Erst ein Videobeweis zeigte das Ergebnis 22 zu 22 und damit eine Abweisung des Antrages.