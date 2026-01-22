SOS-Kinderdorf: Stadt Salzburg benennt Hermann-Gmeiner-Straße um

Die Stadt Salzburg wird mit 30. April 2026 die Hermann-Gmeiner-Straße umbenennen. Das hat der Kulturausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Gegen den Namensgeber, den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, wurden im vergangenen Oktober schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben.

Die rund 400 Meter lange Straße an der Grenze zur Nachbargemeinde Wals-Siezenheim soll in Zukunft Barbara-Krafft-Straße heißen. Die endgültige Beschlussfassung soll in der Gemeinderatssitzung am 4. Februar erfolgen. Auch die Gemeinde Wals-Siezenheim stimmt einer Umbenennung zu.

Künftig wird Barbara Krafft geehrt

Durch den Schritt werden 114 Adressen eine neue Anschrift erhalten. Nachweisliche Sachkosten, die Anrainern entstehen, übernimmt die Stadt Salzburg. Barbara Krafft (1764-1825) war Malerin, die über viele Jahre in Salzburg lebte.

Sie ist vor allem für ihre Porträts bekannt, etwa jenem Bildnis von Wolfgang Amadeus Mozart, das auch auf der österreichischen Ein-Euro-Münze zu sehen ist.