Keine Schlafgelegenheit: Mann stahl Lkw in Kärnten

Auf der Suche nach einer Wohnmöglichkeit hat ein 38-jähriger Mann am Donnerstag in Villach kurzerhand einen Lkw gestohlen und ist damit davongefahren.

Der Diebstahl hatte sich kurz vor Mittag ereignet, der 53-Jährige rief sofort die Polizei. Mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber Libelle waren an der folgenden Fahndung beteiligt, die schon nach kurzer Zeit erfolgreich war.

Der Beschuldigte wurde in Drobollach am Faaker See angehalten, der unbeschädigte Lkw wieder dem Lenker übergeben. Bei der Befragung gab der 38-Jährige an, dass er keine Wohnmöglichkeit habe und deshalb die Tat begangen habe.