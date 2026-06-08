Wollte Ziege helfen: Kärntner Wanderer (47) stürzte selbst ab

Ein 47-jähriger Wanderer ist am Sonntag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt) abgestürzt und verletzt worden.

Laut Informationen der Polizei hatte der Mann einer Ziege helfen wollen, als er den Halt verlor. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.