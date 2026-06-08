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Bezirk Völkermarkt

Wollte Ziege helfen: Kärntner Wanderer (47) stürzte selbst ab

Der Mann wollte dem Tier über eine Felsstiege helfen. Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen.
08.06.2026, 10:17

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Zwei schwarz-weiße Ziegen stehen auf einer Wiese, eine davon schaut neugierig in die Kamera.

Ein 47-jähriger Wanderer ist am Sonntag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt) abgestürzt und verletzt worden.

Laut Informationen der Polizei hatte der Mann einer Ziege helfen wollen, als er den Halt verlor. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

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Der Mann war gemeinsam mit einer 40-jährigen Frau im Bereich des kleinen Felsentores auf etwa 1.500 Metern Seehöhe unterwegs, als die beiden Wanderer auf die Ziege stießen. Diese schaffte es offensichtlich nicht, über eine Felsstufe zu steigen. Als der 47-Jährige versuchte, der Ziege über die Felsen zu helfen, stürzte er zehn bis 15 Meter über felsiges Gelände ab. Die 40-Jährige stieg sofort zu ihm ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Agenturen  | 

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