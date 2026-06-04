Kärntner Bauer durch Stierattacke schwer verletzt

Ein 65-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in Griffen (Bezirk Völkermarkt) von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Landwirt hatte ein Kalb und eine Kuh auf eine eingezäunte Weide getrieben, als ein vierjähriger Stier die Weide verließ.

Das wollte der Vater des Landwirts verhindern; er versuchte, das Tier zurückzutreiben. Dabei attackierte der Stier den 65-Jährigen und drückte ihn mehrfach gegen einen Holzstapel, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Seinem Sohn gelang es, den Stier wegzudrängen, er alarmierte die Rettungskräfte. Der 65-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.